НовостиОбщество 29 апреля 2023 2:42

Погода на 29 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 29 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе