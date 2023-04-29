Погода на 29 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

В Ялте дождливо.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
29 апреля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
- Атмосферный холодный фронт не спешит покидать полуостров, в выходные пройдут дожди, - отметили в Гидрометеоцентре. .
В Симферополе облачно. Кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +11...+13°.
В Севастополе облачно. Дождь. Ветер северный 10-15 м/с. Тепло +11…+13°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +11°…+12°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Алуште +13°…+14°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +11…+12°, северный ветер 3-7 м/с. Пасмурно, дождь.
В Керчи +12…+13°, юго-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +13…+14°, северо-западный ветер 6-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Черноморском +10…+11°, северный ветер 7-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Джанкое +11…+12°, северо-западный ветер 5-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Армянске +10…+11°, северный ветер 7-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Белогорске +11…+13°, северо-западный ветер 4-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
Вода в Черном море +11…+13°.
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