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НовостиОбщество29 апреля 2023 2:42

Погода на 29 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 29 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Ялте дождливо.

В Ялте дождливо.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 апреля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- Атмосферный холодный фронт не спешит покидать полуостров, в выходные пройдут дожди, - отметили в Гидрометеоцентре. .

В Симферополе облачно. Кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +11...+13°.

В Севастополе облачно. Дождь. Ветер северный 10-15 м/с. Тепло +11…+13°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +11°…+12°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Алуште +13°…+14°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +11…+12°, северный ветер 3-7 м/с. Пасмурно, дождь.

В Керчи +12…+13°, юго-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +13…+14°, северо-западный ветер 6-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +10…+11°, северный ветер 7-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +11…+12°, северо-западный ветер 5-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +10…+11°, северный ветер 7-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Белогорске +11…+13°, северо-западный ветер 4-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +11…+13°.

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