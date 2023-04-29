Действующих штормовых предупреждений нет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме 29 апреля. Как рассказали в пресс-службе Минтранса России, на утро субботы нет действующих штормовых предупреждений.

- Согласно прогнозу Росгидромета, 29 апреля ветер южный, юго-восточный 6-11 метров в секунду, во второй половине дня дождь, видимость хорошая, утром местами дымка, 2-4 км, высота волн 50-100 см, температура воздуха +14-16°С, температура воды в море +12-13°С, - говорится в сообщении.

С начала возобновления работы переправы через Керченский пролив перевезено в общей сложности 137 тыс. 492 пассажира, 110 тыс. 614 единиц автотранспорта и 14 тыс. 72 железнодорожных вагона. Совокупно выполнено почти 3,5 тысячи рейсов.