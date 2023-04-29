До нефтяного резервуара в Севастополе долетел только один украинский беспилотник

Фото: Tg-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

До нефтяного резервуара в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе долетел только один дрон 29 апреля. Уточненную информацию сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

- После работы экспертов на месте стало ясно, что до нефтяного резервуара смог долететь только один беспилотник, - отметил Михаил Развожаев.

Второй украинский дрон успешно поразили бойцы постов наружного наблюдения флота при помощи стрелкового оружия. Обломки БПЛА обнаружили лишь спустя время - на берегу рядом с терминалом нефтебазы.

Напомним, атака беспилотников произошла ранним утром 29 апреля. На место незамедлительно выехали сотрудники всех оперативных служб и непосредственно губернатор. На тот момент предполагалось, что поразили резервуар оба дрона.