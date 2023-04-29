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НовостиОбщество29 апреля 2023 12:42

К делу об атаке беспилотников на нефтебазу в Севастополе подключился Следком России

Следком России начал расследование после атаки БПЛА в Севастополе
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
В результате ЧП никто не пострадал. Фото: Tg-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

В результате ЧП никто не пострадал. Фото: Tg-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

СК России начал расследование после атаки украинских дронов на нефтебазу в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

Как отметили в пресс-службе СК РФ, возгорание резервуара с топливом произошло на площади 1000 квадратных метров. К счастью, пострадавших в результате атаки нет.

- Следственный комитет установит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных к данным преступлениям лиц будет дана правовая оценка, - отметили в СК РФ.