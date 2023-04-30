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НовостиОбщество29 апреля 2023 22:36

Погода на 30 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 30 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Температура воды в Черном море +11…+13°.

Температура воды в Черном море +11…+13°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 апреля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, днем гроза. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +13...+15°.

В Севастополе облачно. Дождь. Днем западный ветер 7-12 м/с., тепло +13…+15°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +11°…+12°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Алуште +14°…+15°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +11…+12°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.

В Керчи +12…+14°, юго-западный ветер 4-8 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +13…+14°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +12…+13°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +14…+15°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +13…+14°, северо-западный 3-4 м/с. Пасмурно, дождь.

В Белогорске +15…+15°, северо-западный ветер 4-5 м/с. Пасмурно, дождь.

Вода в Черном море +11…+13°.

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