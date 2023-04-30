Погода на 30 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

Температура воды в Черном море +11…+13°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
30 апреля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, днем гроза. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +13...+15°.
В Севастополе облачно. Дождь. Днем западный ветер 7-12 м/с., тепло +13…+15°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +11°…+12°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Алуште +14°…+15°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Евпатории +11…+12°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.
В Керчи +12…+14°, юго-западный ветер 4-8 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +13…+14°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +12…+13°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Джанкое +14…+15°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Армянске +13…+14°, северо-западный 3-4 м/с. Пасмурно, дождь.
В Белогорске +15…+15°, северо-западный ветер 4-5 м/с. Пасмурно, дождь.
Вода в Черном море +11…+13°.
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