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НовостиОбщество29 апреля 2023 14:15

В Симферополе более трех тысяч человек остались без света

Специалисты уже восстанавливают электроснабжение
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Восстановить электроснабжение планируется в течение двух часов

Восстановить электроснабжение планируется в течение двух часов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Симферополе в результате технологического нарушения отключили электричество. Отключенная нагрузка составила 1150 кВт. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Крымэнерго».

- В 14:46 в результате технологического нарушения на линии 10 кВ были обесточены 3307 абонентов в Симферополе. Работники ГУП РК «Крымэнерго» оперативно приступили к ликвидации последствий аварии, - отметили в пресс-службе.

Восстановить электроснабжение планируется в течение двух часов.