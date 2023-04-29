В Симферополе более трех тысяч человек остались без света

Восстановить электроснабжение планируется в течение двух часов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Симферополе в результате технологического нарушения отключили электричество. Отключенная нагрузка составила 1150 кВт. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Крымэнерго».

- В 14:46 в результате технологического нарушения на линии 10 кВ были обесточены 3307 абонентов в Симферополе. Работники ГУП РК «Крымэнерго» оперативно приступили к ликвидации последствий аварии, - отметили в пресс-службе.

Восстановить электроснабжение планируется в течение двух часов.