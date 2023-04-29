Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 апреля 2023 14:28

В Севастополе не зафиксировали превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе

Мониторинг продолжается, вечером сделают дополнительные замеры
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Пробы проверили на фенол, формальдегид, сероводород и другие опасные соединения. Фото: Пресс-служба Севприроднадзора

Пробы проверили на фенол, формальдегид, сероводород и другие опасные соединения. Фото: Пресс-служба Севприроднадзора

В Севастополе не обнаружили превышения концентрации вредных веществ в воздухе в районе севастопольской нефтебазы, где ранним утром 29 апреля произошел пожар из-за атаки украинских дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Севприроднадзора.

Специалисты взяли пробы атмосферного воздуха в восьми контрольных точках на территории жилых домов на улицах Братьев Манганари, Бухта Казачья, Правды, Пролетарская и Павла Корчагина. Пробы проверили на фенол, формальдегид, сероводород и другие опасные соединения.

- По результатам исследований установлено, что в контрольных точках содержание загрязняющих веществ в пределах предельно допустимых концентраций, превышений не зафиксировано, - отметили в пресс-службе Севприроднадзора.

Мониторинг продолжают, вечером сделают дополнительные замеры.