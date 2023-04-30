В Крыму за сутки выявили 35 новых случаев заболевания COVID-19

За сутки в ковид-стационары госпитализировали девять человек
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Республике Крым за минувшие сутки выявили 35 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировали девять человек. Об этом утром 30 апреля сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
Летальных случаев нет. Выздоровели 34 человека.
С начала пандемии в республике зарегистрировано 216 302 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 208 776 человек выздоровели, 5 428 скончались.
– Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса, – подчеркнули в Минздраве РК.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50