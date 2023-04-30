Глава Крыма Аксенов поздравил сотрудников и ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Глава Республики Крым Сергей Аксенов 30 апреля поздравил огнеборцев с Днем пожарной охраны. Текст поздравления опубликован в его телеграм-канале.

– Сотрудники пожарной охраны Крыма с честью выполняют свой долг, спасают людей, имущество на многие миллионы рублей. Благодарю всех за труд, желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в вашей сложной, опасной, но очень важной и почетной работе, – написал Аксенов.

Сегодня, 30 апреля, в России отмечают 374-ю годовщину со дня образования пожарной охраны. 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о Градском благочинии», установивший строгий порядок при тушении пожаров в Москве.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50