Глава Минкурортов Крыма: власти региона постарались максимально упростить логистику для туристов

На Крымском мосту к началу курортного сезона увеличат количество пунктов досмотра Фото: Юлия МАРКИНА

Власти Крыма уделяют много внимания упрощению логистической доступности региона для туристов, заявил РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

– Огромное внимание главой Республики Крым уделяется логистическим возможностям полуострова. Это связано и с увеличением количества поездов, которые продолжают назначаться, прежде всего, из Москвы <…> Плюс улучшение пропускной способности Крымского моста в связи с досмотровыми мероприятиями, которые, как вы понимаете, направлены на обеспечение безопасности, – сказал Волченко.

Он добавил, что в майские праздники на подходах к мосту со стороны Кубани начнет работу туристический информационный центр. Его сотрудники помогут отдыхающим, которые направляются в Крым на автомобилях.

Ранее сообщалось, что на подъездах к Крымскому мосту к лету оборудуют не менее 40 новых пунктов досмотра. Это позволит увеличить пропускную способность моста до 8,5 тысяч автомобилей в сутки при средней интенсивности, а в пиковый период – до 15–17 тысяч.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50