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НовостиПроисшествия30 апреля 2023 14:41

В Евпатории нетрезвый водитель мопеда пытался скрыться от полицейских

В прошлом году парня лишили водительских прав за аналогичное правонарушение
Дмитрий Коренев
Фото: МВД России по Республике Крым

Фото: МВД России по Республике Крым

В Евпатории сотрудникам ГИБДД пришлось гнаться за нетрезвым водителем мопеда. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Инцидент произошел 19 апреля около 9 утра. Водитель мопеда Yamaha проигнорировал жест сотрудника Госавтоинспекции об остановке и попытался скрыться, началась погоня. Вскоре мопед был блокирован.

– Задержанный, 21-летний местный житель пояснил, что не хотел останавливаться, так как пытался избежать ответственности за управление в нетрезвом виде. Кроме того, выяснилось, что в 2022 году он уже привлекался за «нетрезвое» вождение и был лишен права управления транспортными средствами, – рассказали в МВД.

От медосвидетельствования парень отказался. Теперь ему грозит уже уголовная ответственность. Мопед поместили на штрафстоянку.

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