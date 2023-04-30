В санаториях Крыма в 2022 году прошли лечение 35 тыс. человек

В крымских санаториях в 2022 году прошли лечение 35 тыс. человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В крымских санаториях в 2022 году прошли лечение 35 тыс. человек, сообщила в эфире радио «Спутник в Крыму» председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета РК Анна Рубель.

– Общее количество, которое приняли санатории за год – около 35 тыс. человек, – сказала она.

В санаториях республики проходят лечение как крымчане, так и пациенты с материка. Наиболее востребованные профили – травматология, ортопедия, заболевания органов дыхания, пищеварения, кровообращения.

Ранее министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко заявил, что власти региона уделяют максимальное внимание логистической доступности полуострова для туристов. Увеличено количество поездов, курсирующих между Крымом и материком, сокращено время досмотра автомобилей на Крымском мосту.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50