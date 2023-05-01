В Крыму снижается уровень безработицы

Начало мая всегда объединяло людей разных поколений и национальностей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил всех жителей полуострова с Праздником Весны и Труда. Об этом он написал в своем telegram-канале.

По его словам, начало мая всегда объединяло людей разных поколений и национальностей, а также напоминает о ценностях и принципах, которые лежат в основе нашего государства.

- Правительством Республики Крым и органами власти всех уровней ведется работа по всем ключевым направлениям социальной политики. Многого уже удалось добиться: в нашем регионе снижается уровень безработицы и уровень бедности, растет количество рабочих мест, - добавил Аксенов.

Несмотря на то, что страна сейчас переживает не самое простое время, каждый крымчанин продолжает приближать общую победу и вносит свой важный вклад в развитие государства и общества.

- Благодарю всех, кто трудится на благо Крыма и России, желаю здоровья, благополучия и новых успехов! – отметил глава республики.