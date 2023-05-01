Крымские фермеры привезли более 10 тонн собственной продукции на ярмарки Симферополя

В следующий раз ярмарки пройдут 13 и 27 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Симферопольские ярмарки крымские фермеры привезли больше 10 тонн собственной продукции, сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики.

Посетить торговые точки со свежими овощами и фруктами можно в крымской столице в микрорайоне Каменка на улице Крымской весны и на улице Ракетная, д. 10. Там находится около 30 торговых мест для местных аграриев.

В следующий раз ярмарки пройдут 13 и 27 мая на улицах Севастопольская, Киевская и Кечкеметская.