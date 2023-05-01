В Медицинской академии имени Георгиевского в Крыму появится новый факультет

Сейчас в Медицинской академии обучаются около шести тысяч студентов Фото: Архив "КП"

В Симферополе в Медакадемии имени С. И. Георгиевского вскоре откроют новый Медико-биологический факультет, сообщил проректор по научной деятельности, заведующий кафедрой общей и клинической патофизиологии КФУ им. В. И. Вернадского Анатолий Кубышкин.

По его словам, факультет уже готов к открытию. Для этого там подготовлены все нужные документы, осталось только получить лицензию. Об этом Кубышкин заявил в интервью «Вести Крым».

Сейчас в Медицинской академии обучаются около шести тысяч студентов. Две тысячи из них – иностранные жители.