Симферопольские школьники провели телемост с учащимися из Тегерана

Фото: Администрация Симферополя

Юные симферопольцы из средней школы № 18 им. И.И. Богатыря связались по телемосту с учащимися школы при посольстве России в Иране, сообщила замглавы администрации Симферополя - начальник управления образования Татьяна Сухина.

Во время видеозвонка ребята смогли обсудить события времен Великой Отечественной войны, которые происходили на полуострове, страшные издевательства фашистов в концлагерях «Красный» и «Картофельный городок».

Мероприятие для школьников проходит уже третий раз в рамках федерального партийного проекта «Историческая память». Ее организовали в Ресурсном центре Президентской библиотеки в Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И.Я. Франко

Также, по словам начальника управления образования, все участники телемоста договорились о дальнейшем совместном сотрудничестве.