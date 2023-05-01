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НовостиОбщество1 мая 2023 12:41

Симферопольские школьники провели телемост с учащимися из Тегерана

Ребята обсуждали события Великой Отечественной войны
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Фото: Администрация Симферополя

Фото: Администрация Симферополя

Юные симферопольцы из средней школы № 18 им. И.И. Богатыря связались по телемосту с учащимися школы при посольстве России в Иране, сообщила замглавы администрации Симферополя - начальник управления образования Татьяна Сухина.

Во время видеозвонка ребята смогли обсудить события времен Великой Отечественной войны, которые происходили на полуострове, страшные издевательства фашистов в концлагерях «Красный» и «Картофельный городок».

Мероприятие для школьников проходит уже третий раз в рамках федерального партийного проекта «Историческая память». Ее организовали в Ресурсном центре Президентской библиотеки в Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И.Я. Франко

Также, по словам начальника управления образования, все участники телемоста договорились о дальнейшем совместном сотрудничестве.