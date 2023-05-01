Константинов поздравил крымчан с праздником Весны и Труда

Фото: Владимир Константинов/VK

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов поздравил жителей полуострова с праздником Весны и Труда.

В своем telegram-канале он отметил, что каждый крымчанин ежедневно вносит свой вклад в социально-экономическое развитие республики и России.

- Но и на своем месте приближает нашу Победу в Специальной военной операции, - добавил Константинов.

По его словам, сейчас главной задачей для общества является поддержка и помощь российской армии, которая находится в зоне СВО. Поэтому жителям Крыма необходимо продолжать обеспечивать тыл и строить новый, процветающий Русский мир.