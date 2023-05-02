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НовостиПроисшествия2 мая 2023 7:52

В Симферополе рецидивист пойдет под суд за грабеж и кражу

Мужчина напал на прохожего и отобрал у него два телефона, карты, а также кошелек
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Симферополе неоднократно судимого 40-летнего местного жителя обвиняют в грабеже и краже с банковского счета. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В декабре фигурант находился возле школы на улице Тургенева. Симферополец начал бить прохожего руками по голове, а затем забрал у него из кармана два телефона, кошелек и банковские карты.

– В дальнейшем, используя похищенные банковские карты, обвиняемый совершал покупки бесконтактным способом на общую сумму более 17 тысяч рублей, – отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд Симферополя.