В Симферополе рецидивист пойдет под суд за грабеж и кражу

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Симферополе неоднократно судимого 40-летнего местного жителя обвиняют в грабеже и краже с банковского счета. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В декабре фигурант находился возле школы на улице Тургенева. Симферополец начал бить прохожего руками по голове, а затем забрал у него из кармана два телефона, кошелек и банковские карты.

– В дальнейшем, используя похищенные банковские карты, обвиняемый совершал покупки бесконтактным способом на общую сумму более 17 тысяч рублей, – отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд Симферополя.