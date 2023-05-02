В ДТП с опрокинувшейся легковушкой в Крыму пострадали двое детей

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В понедельник, 1 мая, в Бахчисарайском районе опрокинулся ВАЗ, в результате чего пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

Инцидент произошел в 19.17. ВАЗ ехал по автодороге Куйбышево – Высокое. Водитель не справился с управлением. Из-за этого легковушка съехала в кювет и опрокинулась. На место прибыли медики, полицейские и спасатели.

– В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних, – рассказали в МЧС.

Сотрудники ведомства помогли медикам транспортировать пострадавших к машине скорой помощи. Кроме того, спасатели обеспечили пожарную безопасность на месте аварии