На ярмарках в Симферополе продали 119 тонн продукции

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На сельскохозяйственных ярмарках, которые прошли на выходных в Симферополе, реализовали 119 тонн продукции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На ярмарках можно было купить овощи, фрукты, мясо, колбасные изделия, молочную продукцию, яйца, рыбу, крупы, подсолнечное масло, соки и консервацию, выпечку и многое другое. В общей сложности там продали 119 тонн свежей продукции. Начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Олег Симонов отметил, что цены на ярмарках снижены. Дело в том, что сельхозтоваропроизводители торгуют без посредников и наценок.

– Гарантию высокого качества продукции обеспечивают проверки на соответствие требованиям действующих государственных стандартов и контроль качества, – отметил руководитель управления.