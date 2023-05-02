В Симферополе на 13 улицах будут отключать свет 2 и 3 мая

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Во вторник и в среду, 2 и 3 мая, на 13 улицах и в трех садовых товариществах Симферополя будут отключать электричество. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

Эти отключения плановые и связаны с ремонтными работами. Ограничения коснутся СОТ «Юбилейный», СОТ «Дачник», СТ «Продмаш», расположенных в микрорайоне Давыдовка. Кроме отключать свет будут на 13 улицах. Их список опубликован ниже:

ул. Кавказская, 16-18 (чет); ул. Караимская, 2-4А (чет), 1-5 (нечет);

ул. Некрасова, 22; ул. Сергеева-Ценского, 16-30 (чет), 15-23 (нечет);

ул. Крылова, 21/ул. Караимская, 22; ул. Ковыльная, 2-28 (чет), 84, 3-59 (нечет); ул. Парниковая, 4-12 (чет), 1-11 (нечет); ул. Пасечная, 2-12 (чет), 1-11 (нечет); ул. Северная, 4-12 (чет), 1-11 (нечет); ул. Сотовая, 2-12 (чет), 1-11 (нечет); ул. Счастливая, 2-10 (чет), 1-17 (нечет); ул. Николаевская, 4, 1А-13 (нечет); ул. Трудовая, 4-12 (чет), 1/3-13 (нечет).