В ДТП на трассе Симферополь – Севастополь пострадали три человека

Фото: кадр видео пресс-службы управления МВД по Севастополю

Во вторник, 2 мая, на автодороге Симферополь – Бахчисарай – Севастополь столкнулись «Лада Приора» и Chevrolet, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольского управления МВД.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла в 7.47. Мужчина 1986 года рождения ехал за рулем «Лады» по автодороге Симферополь – Бахчисарай – Севастополь. На 70-м километре водитель решил повернуть налево. При этом он не уступил дорогу встречному Chevrolet. За рулем был мужчина 1990 года рождения.

В результате ДТП пострадали три пассажира «Приоры». Их увезли в больницу.

– Состояние опьянения у водителей не установлено, – отметили в МВД.