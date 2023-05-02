В Симферополе до конца лета отремонтируют помещения перинатального центра

В Симферополе до конца лета текущего года отремонтируют несколько помещений перинатального центра больницы имени Семашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе до конца лета текущего года отремонтируют помещения перинатального центра больницы имени Семашко. Это следует из распоряжения главы Крыма о выборе единственного подрядчика, документ опубликован на сайте правительства РК.

– Определить ООО «АНКОР-СТРОЙ» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Текущий ремонт помещений структурного подразделения Перинатальный центр ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» (5-й этаж Литер «Б», «В»), по адресу: г. Симферополь, ул. Семашко, 8, – говорится в тексте распоряжения.

Цена контракта – 5 559 860 рублей. Все работы должны быть завершены до 30 августа 2023 года.

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