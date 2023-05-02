Крымский вуз предоставит участникам СВО возможность бесплатного образования

В будущем участники спецоперации смогут преподавать начальную военную подготовку и ОБЖ в крымских школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму участникам специальной военной операции могут предоставить возможность получения бесплатного образования в республиканском институте постдипломного педагогического образования, этот вопрос рассматривался на заседании штаба по патриотическому воспитанию 28 апреля. Об этом рассказала министр образования РК Валентина Лаврик, ее слова приводит Крымская газета.

Кроме того, по словам Лаврик, в будущем участники спецоперации смогут преподавать начальную военную подготовку и ОБЖ в крымских школах.

– Рассматриваем возможность, чтобы предоставить участникам СВО стать офицерами-преподавателями в наших школах, – сказала она.

Сегодня, 2 мая, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому участники СВО смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям, а работодатели будут получать субсидии за их трудоустройство. Такая же возможность появится у членов семей участников СВО, которые погибли в ходе боевых действий.

Напомним, в ноябре прошлого года в Крыму утвердили порядок организации курса начальной военной подготовки в школах и учреждениях среднего профессионального образования.

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