В Симферополе высадили около 9 тысяч цветов

Фото: кадр видео пресс-службы администрации Симферополя

В парках и скверах Симферополя высадили около 9 тысяч цветов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– На сегодняшний день в парках и скверах Симферополя уже высажено порядка 9 тысяч цветов, – говорится в сообщении.

В администрации отметили, что сотрудники муниципального учреждения «Парки столицы» продолжают высаживать многолетние и однолетние растения. Посадочный материал предоставил «Горзеленхоз».

– В Детском парке Симферополя новыми красками заиграет центральная аллея, – отметили в симферопольской администрации.

Как сообщалось ранее, в Детском парке Симферополя планируют высадить 2 тысячи цветов. Речь идет о бархатцах и бегониях. Напомним, в симферопольском парке имени Юрия Гагарина планируют высадить 10-15 тысяч цветов. Речь идет о виолах, бегониях и других растениях.