Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 мая 2023 12:06

В Симферополе за неделю составили свыше 100 административных протоколов

Нарушителей ждут штрафы
Дмитрий Коренев
Нарушителей ждут штрафы

Нарушителей ждут штрафы

Фото: Даниил ОПАРИН

Специалисты департамента административно-технического контроля администрации Симферополя за неделю с 24 по 30 апреля составили 122 протокола. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

– За отчетный период составлено 122 административных протокола, где 32 – за нарушения правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления, 33 – за размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелёными насаждениями и 57 – за реализацию товаров и услуг в неустановленных для этого местах, – говорится в сообщении.

Материалы рассмотрят на ближайшем заседании административной комиссии. Нарушителей ждут штрафы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50