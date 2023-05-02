В Симферополе за неделю составили свыше 100 административных протоколов

Нарушителей ждут штрафы Фото: Даниил ОПАРИН

Специалисты департамента административно-технического контроля администрации Симферополя за неделю с 24 по 30 апреля составили 122 протокола. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

– За отчетный период составлено 122 административных протокола, где 32 – за нарушения правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления, 33 – за размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелёными насаждениями и 57 – за реализацию товаров и услуг в неустановленных для этого местах, – говорится в сообщении.

Материалы рассмотрят на ближайшем заседании административной комиссии. Нарушителей ждут штрафы.

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