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НовостиПроисшествия2 мая 2023 12:36

Крымский бизнесмен пойдет под суд за мошенничество на 1,9 миллиона

Имущество обвиняемого арестовали
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Симферопольском районе индивидуального предпринимателя обвиняют в мошенничестве на 1,9 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Бизнесмен заключал договоры с местными администрациями. Мужчина должен был заниматься разработкой и сопровождением проектной документации по капремонту освещения в населенных пунктах Журавлевского и Чистенского сельских поселений и по капремонту системы водоснабжения села Урожайное. За это крымчанин получил 1,9 миллиона рублей.

– Исполнитель предоставил несоответствующую документацию, так как не имел должного разрешения на выполнение проектировочных работ, – отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направили в Симферопольский районный суд. Бизнесмен вернул почти миллион. Для того, чтобы вернуть всю сумму, его имущество арестовали.