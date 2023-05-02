Крымское управление ФСБ рассекретило документы о концлагере «Картофельный городок»

Фото: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

Сегодня, 2 мая, в Симферополе состоится торжественное открытие мемориального сквера на месте концлагеря «Картофельный городок». В преддверии мероприятия крымское управление ФСБ передало в Госкомархив Республики Крым 28 копий рассекреченных документов, сообщили в пресс-службе ведомства.

– Накануне торжественного открытия мемориального сквера на месте бывшего лагеря для военнопленных «Картофельный городок», которое состоится в 19:45 2 мая 2023 года в г. Симферополе (ул. Жени Жигалиной, 17), УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю передан в Государственный комитет по делам архивов Республики Крым очередной комплекс рассекреченных архивных материалов (28 копий). Содержание справок и протоколов допросов затрагивают события, происходящие в «Картофельном городке», – сообщили в крымском УФСБ.

В частности, среди рассекреченных документов в Госкомархив передана составленная в 1976 году старшим следователем по особо важным делам следственного отделения УКГБ при СМ УССР по Крымской области подполковником Строевским справка о дислокации лагерей, развернутых фашистами на оккупированной территории Крыма, и о массовом уничтожении содержавшихся в них советских военнопленных.

Фото: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

– Никакой медицинской помощи пленным не оказывалось. Антисанитарное их содержание, сплошная завшивленность приводили к заболеваниям тифом. В то же время немецкие военнослужащие из лагерной охраны и конвой истязали пленных, избивая их прикладами оружия и палками, принуждая выполнять непосильную работу. В 1941-1942 гг. от полного истощения, тифа, желудочно-кишечных и простудных заболеваний в лагере ежедневно умирало до 50 человек. Только на бывшем Армянском кладбище города Симферополя в годы немецко-фашистской оккупации похоронено свыше 6000 советских военнопленных, умерших в «Картофельном городке» и других лагерях, – сообщается в рассекреченной справке.

Напомним, работы по строительству мемориального сквера на месте концлагеря стартовали 1 февраля. Строительство велось на средства попечителей.

В годы нацистской оккупации на территории Крыма действовали десятки лагерей смерти, на сегодня установлено расположение более чем 50. «Картофельный городок» был одним из крупнейших – исследователи отмечают, что через него прошли до 120 тысяч советских граждан, однако точные цифры установить невозможно.

Название «Картофельный городок» объясняется тем, что до войны на месте лагеря находились хранилища картофеля «Крымплодовощи». Лагеря для военнопленных обычно располагались недалеко от железнодорожных узлов. После первоначальной сортировки военнопленных отправляли в лагеря, расположенные вдали от зоны военных действий. Крым долгое время располагался в тылу немецко-фашистских войск, а потому некоторые из его концлагерей, в том числе «Картофельный городок», действовали вплоть до весны 1944 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50