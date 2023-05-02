В Севастополе приведут в порядок бронепоезд «Железняков» к 9 мая

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В Севастополе планируют привести в порядок бронепоезд «Железняков». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– Вижу сообщения и по состоянию бронепоезда «Железняков», – рассказал он.

Губернатор пояснил, что этот объект принадлежит музею обороны. Развожаев поручил подготовить привести в порядок бронепоезд.

– Также попросим оказать содействие и Крымскую железную дорогу, – добавил он.

На аппаратном совещании Разожаев отметил, что провести капремонт невозможно. Поэтому, по его мнению, необходимо провести косметический ремонт ко Дню Победы, 9 мая.