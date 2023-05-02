Ялта отправила на передовую партию маскировочных сетей

Фото: t.me/yanina_pavlenko

Из Ялты в зону проведения специальной военной операции отправили очередную партию маскировочных сетей. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

– Очередная партия маскировочных сетей «летней» расцветки отправлена бойцам на Запорожском направлении, – написала Павленко в своем телеграм-канале.

Сейчас в городе работают две мастерские по плетению сетей, в скором времени будут развернуты еще две.

– Благодарю НКО «Переправа» во главе с Юрием Шуриновым, организацию «Народная сеть Ялта» и ее руководителя Анну Смольникову, ГПМЦ и Елену Кириллову и всех, кто занят этим нужным и важным для наших защитников делом, – добавила градоначальница.

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