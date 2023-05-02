В Симферополе 3 мая отключат свет на 36 улицах и в микрорайоне Давыдовка

Свет пропадет на время. Фото: архив КП
3 мая частично обесточат отдельные районы Симферополя. В «Крымэнерго» сообщили, что свет отключат на 36 улицах, в микрорайоне Давыдовка. Перебои в электроснабжении столицы Крыма возникнут с 8.00 до 17.00.
Адреса отключений света в Симферополе 3 мая 2023:
улица 60 лет Октября, 37;
улица Сельби, 2-46 , 1-49 ;
улица Мелевше, 2-10 , 1-7 ;
улица Къарамфиль, 2-50 , 1-55 ;
улица Дюльбер, 2-58 , 1-57 ;
улица Авдет, 1-58;
улица 1-й Конной Армии 17в;
улица Ешиль Ада, 3;
улица Темиз, 1-45;
улица Сербест, 2-36 , 1-39 ;
улица Гъарбий, 1-47;
улица Акъяр, 2-48 ;
улица Севастопольская, 260, 231, 243, 253;
ГСК «Полет»;
улица Сабрие Эреджепова, 1-21 ;
улица Алим Азамат, 1-41;
улица Достлукъ, 2-28 , 1-31 ;
улица Чкалова, 1, 5;
улица Яшлык, 2-28 , 1-31 ;
улица Каверина, 1-25 , 41, 2-60 , 60а;
улица Изобильная, 2-30 ;
улица Чора Батыр, 2-38 , 1-41 ;
улица Эмель, 1-53 ;
улица Мерджан, 1-53 , 2-46
улица Кавказская, 16-18 ;
улица Караимская, 2-4А , 1-5 ;
улица Некрасова, 22;
улица Сергеева-Ценского, 16-30 , 15-23 ;
улица Крылова, 21/улица Караимская, 22;
улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;
улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;
улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;
улица Северная, 4-12 , 1-11 ;
улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;
улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;
улица Николаевская, 4, 1А-13 ;
улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;
микрорайон Давыдовка: СОТ «Юбилейный», СОТ «Дачник», СТ «Продмаш».
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