В Симферополе 3 мая отключат свет на 36 улицах и в микрорайоне Давыдовка

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

3 мая частично обесточат отдельные районы Симферополя. В «Крымэнерго» сообщили, что свет отключат на 36 улицах, в микрорайоне Давыдовка. Перебои в электроснабжении столицы Крыма возникнут с 8.00 до 17.00.

Адреса отключений света в Симферополе 3 мая 2023:

улица 60 лет Октября, 37;

улица Сельби, 2-46 , 1-49 ;

улица Мелевше, 2-10 , 1-7 ;

улица Къарамфиль, 2-50 , 1-55 ;

улица Дюльбер, 2-58 , 1-57 ;

улица Авдет, 1-58;

улица 1-й Конной Армии 17в;

улица Ешиль Ада, 3;

улица Темиз, 1-45;

улица Сербест, 2-36 , 1-39 ;

улица Гъарбий, 1-47;

улица Акъяр, 2-48 ;

улица Севастопольская, 260, 231, 243, 253;

ГСК «Полет»;

улица Сабрие Эреджепова, 1-21 ;

улица Алим Азамат, 1-41;

улица Достлукъ, 2-28 , 1-31 ;

улица Чкалова, 1, 5;

улица Яшлык, 2-28 , 1-31 ;

улица Каверина, 1-25 , 41, 2-60 , 60а;

улица Изобильная, 2-30 ;

улица Чора Батыр, 2-38 , 1-41 ;

улица Эмель, 1-53 ;

улица Мерджан, 1-53 , 2-46

улица Кавказская, 16-18 ;

улица Караимская, 2-4А , 1-5 ;

улица Некрасова, 22;

улица Сергеева-Ценского, 16-30 , 15-23 ;

улица Крылова, 21/улица Караимская, 22;

улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А-13 ;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

микрорайон Давыдовка: СОТ «Юбилейный», СОТ «Дачник», СТ «Продмаш».

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