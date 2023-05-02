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НовостиОбщество2 мая 2023 14:17

Путепровод в Дубках под Симферополем откроют до конца 2023 года

Там же хотят достроить объездную
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Яндекс. Карты

Фото: Яндекс. Карты

Путепровод в селе Дубки Симферопольского района планируют открыть до конца 2023 года. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

По его словам, путепровод в Дубках собираются ввести в эксплуатацию до конца года. Руководитель Минтранса отметил, что это объект значительно разгрузит трафик на проблемном участке.

Кроме того, министр рассказал о ремонте объездной дороги Дубки – Левадки.

– Эта автомобильная дорога является объектом незавершенного строительства. Сейчас ведется активная работа по включению его в соответствующий реестр, – отметил Лукашенко.

Ожидается, что будет выделено дополнительное финансирование из федерального бюджета. Тогда дорогу введут в эксплуатацию до конца 2023 года.