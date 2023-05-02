В Крыму возложили цветы к памятникам партизанам

Фото: «Крым-24», скриншот видео

В Крыму накануне Дня Победы состоялись церемонии возложения цветов и памятных венков к мемориалам советским партизанам.

– Накануне Дня Победы к мемориалам народным мстителям Крыма возложили цветы и венки. Траурные мероприятия прошли у «Партизанской шапки» и памятного знака на Ангарском перевале, – передает «Крым-24».

Фото: «Крым-24», скриншот видео

Партизанское движение Крыма насчитывало почти четыре тысячи человек. За 2,5 года борьбы они уничтожили около 30 тысяч фашистов.

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