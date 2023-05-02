Фото: vk.com/leonid_babashov

В поселке Заозерное под Евпаторией может появиться космический технопарк. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов на своей странице «ВКонтакте».

– Об этом сегодня шла речь на совещании с главой города Еленой Демидовой, – написал Бабашов. – Участок, на котором предлагается построить гостинично-парковый комплекс, музей, залы для выставок и конференций, уже выделен. В парке хотят собрать списанные локаторы, антенны, космические аппараты, прототипы спутников, луноходов и другую космическую технику.

По его словам, идея создания комплекса была поддержана депутатом Государственной Думы, дважды Героем России космонавтом Романом Романенко.

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