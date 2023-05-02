Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе профилактической работой военных

В Севастополе военные проводят профилактическую работу в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО)
Фото: Анастасия ЖУКОВА
В Севастополе военные проводят профилактическую работу в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом 2 мая сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
– Громкие звуки в центре города - это профилактическая работа в рамках ППДО и тренировка наших систем ПВО, – написал он в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в Севастополе приведут в порядок бронепоезд «Железняков» к 9 мая. Будет проведен косметический ремонт.
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