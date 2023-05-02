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НовостиПроисшествия2 мая 2023 15:45

Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе профилактической работой военных

Губернатор Севастополя: громкие звуки в центре города - это профилактическая работа военных
Дмитрий Коренев
В Севастополе военные проводят профилактическую работу в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО)

В Севастополе военные проводят профилактическую работу в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО)

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе военные проводят профилактическую работу в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом 2 мая сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

– Громкие звуки в центре города - это профилактическая работа в рамках ППДО и тренировка наших систем ПВО, – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Севастополе приведут в порядок бронепоезд «Железняков» к 9 мая. Будет проведен косметический ремонт.

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