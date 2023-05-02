В Крыму обезвредили два артиллерийских снаряда и авиабомбу времен Великой Отечественной войны

В Керчи обнаружили два артиллерийских снаряда Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 2 мая, в Крыму нашли и обезвредили три снаряда времен Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым, в Керчи обнаружили два артиллерийских снаряда, а в Ленинском районе – авиационную бомбу.

– Сотрудниками МЧС России были обнаружены и идентифицированы взрывоопасные предметы: в городском округе Керчь, ул. Чапаева и ул. Гаспринского – АС-88 – 1 ед., АС-76 – 1 ед; в Ленинском районе, 8 км на запад от села Курортное, на открытой территории – ФАБ-100 – 1 ед., – говорится в сообщении.

Снаряды перевезли на спецполигон и уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

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