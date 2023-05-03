В Крыму бесследно исчез 45-летний житель Щелкино

Андрей Лащинин. Фото: «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Крыму разыскивают жителя Щелкино. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым сообщили:

- Пропал Лашинин Андрей Анатольевич, 45 лет (1977 года рождения), город Щелкино, Ленинский район.

Его местонахождение неизвестно с 29 апреля 2023 года.

Ориентировка на пропавшего появилась в соцсети. Фото: «ЛизаАлерт» Крым/VK

Приметы Андрея Лащинина: 187 сантиметров рост, худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза.

Пропавший крымчанин был одет в темно-синие спортивные штаны, футболку, кофту и черные сланцы.

Просьба ко всем, кто имеет информацию о нем, позвонить в отряд «ЛизаАлерт» по номеру 8 (800) 700 54 52 или 112.

Напоминаем, что в Крыму ищут 15-летнего Николая Колодкина. Подросток из Челябинской области исчез 21 апреля 2023.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50