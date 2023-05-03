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На сегодняшний день в Крыму обновили около 70% автобусов. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

– Порядка 70% автобусов и почти 100% троллейбусов уже обновлено, – отметил руководитель Минтранса.

Глава ведомства отметил, что в Евпатории полностью заменили трамваи.

– С начала года на маршруты вышло 326 новых автобусов, которые были закуплены в прошлом году, – подчеркнул Лукашенко.

Министр добавил, что в Крыму четко соблюдаются технические стандарты безопасности. Лукашенко пояснил, что автобусы, которые перевозят пассажиров в городе, не должны быть старше семи лет, а на межмуниципальных маршрутах – не старше пяти.