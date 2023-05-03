Севастополь попал в топ-10 самых популярных солнечных городов для отдыха весной 2023

Севастополь.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Севастополь пользуется заслуженной славой города, где очень много света и солнца. Эксперты сервиса ТВИЛ.РУ обнародовали рейтинг направлений для отдыха, востребованных у любителей солнечной погоды, в котором город-герой занял третье место. В Севастополе ясным небом можно любоваться 2 350 часов в году!
Пальма первенства у Сочи, за ним следует Краснодар.
Причем эксперты отмечают, что города, где солнечное время превышает 2000 часов в году, являются самыми привлекательными для отдыха весной, хотя иногда, там не обязательно тепло.
Топ-10 самых популярных солнечных городов для отдыха весной 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):
Сочи, 2811
Краснодар, 2616
Севастополь, 2484
Дербент, 3251
Владивосток, 3430
Астрахань, 2352
Горячий Ключ, 1500
Красноярск, 1800
Улан-Удэ, 4500
Омск, 500
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