Севастополь попал в топ-10 самых популярных солнечных городов для отдыха весной 2023

Севастополь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Севастополь пользуется заслуженной славой города, где очень много света и солнца. Эксперты сервиса ТВИЛ.РУ обнародовали рейтинг направлений для отдыха, востребованных у любителей солнечной погоды, в котором город-герой занял третье место. В Севастополе ясным небом можно любоваться 2 350 часов в году!

Пальма первенства у Сочи, за ним следует Краснодар.

Причем эксперты отмечают, что города, где солнечное время превышает 2000 часов в году, являются самыми привлекательными для отдыха весной, хотя иногда, там не обязательно тепло.

Топ-10 самых популярных солнечных городов для отдыха весной 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):

Сочи, 2811

Краснодар, 2616

Севастополь, 2484

Дербент, 3251

Владивосток, 3430

Астрахань, 2352

Горячий Ключ, 1500

Красноярск, 1800

Улан-Удэ, 4500

Омск, 500

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