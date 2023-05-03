В Крыму национализируют новые объекты украинских олигархов

Фото: Сергей Аксенов/Tg

В Крыму под национализацию попадут новые объекты украинских олигархов. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

– Сейчас проводится большая работа над очень большими пакетами такого имущества, – сказал руководитель крымского парламента агентству РИА Новости.

Константинов отметил, что власти пока не могут называть объекты, о которых идет речь.

– Это связано с тем, что украинские собственники, когда узнают о наших планах, активизируются, начинают пытаться выводить прибыль, – пояснил председатель Госсовета.

Глава парламента добавил, что продажа уже национализированного имущества планируется во второй половине 2023 года с аукциона.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что продажи национализированных в Крыму объектов планируют начать в июне. Некоторые предприятия останутся в государственной собственности. В их числе, например, национализированный ранее Бахчисарайский цементный завод.

Напомним, в октябре прошлого года Госсовет Крыма внес изменения в постановление «О вопросах управления собственностью Республики Крым», согласно которым становится возможным признание собственностью республики имущества недружественных стран и их граждан. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество ряда организаций и лиц, связанных с киевским режимом.

На данный момент под национализацию попало около 700 объектов, в том числе собственность украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, а также кинотеатр бывшего вице-премьера Украины Арсения Яценюка. Работа в этом направлении продолжается. Имущество продадут, а вырученные средства направят на нужды участников СВО.