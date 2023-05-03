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НовостиОбщество3 мая 2023 7:03

На месте концлагеря в Симферополе открыли сквер «Картофельный городок»

Через лагерь прошли 120 тысяч человек
Алексей ЕЛАГИН
Фото: кадр видео "Крым 24"

Фото: кадр видео "Крым 24"

На месте концлагеря в Симферополе открыли мемориальный сквер «Картофельный городок». Об этом сообщает «Крым 24».

Мемориал был создан по инициативе председателя Госсовета Владимира Константинова. Сквер появился на территории бывшего лагеря для военнопленных. Во время нацистской оккупации в 1941-1944 годах через концлагерь прошли 120 тысяч человек.

Напомним, крымское управление ФСБ рассекретило документы о концлагере «Картофельный городок». Ведомство передало в Госкомархив республики 28 копий рассекреченных документов.

Напомним, работы по строительству мемориального сквера на месте концлагеря стартовали 1 февраля. Строительство велось на средства попечителей.