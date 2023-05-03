На месте концлагеря в Симферополе открыли сквер «Картофельный городок»

Фото: кадр видео "Крым 24"

На месте концлагеря в Симферополе открыли мемориальный сквер «Картофельный городок». Об этом сообщает «Крым 24».

Мемориал был создан по инициативе председателя Госсовета Владимира Константинова. Сквер появился на территории бывшего лагеря для военнопленных. Во время нацистской оккупации в 1941-1944 годах через концлагерь прошли 120 тысяч человек.

Напомним, крымское управление ФСБ рассекретило документы о концлагере «Картофельный городок». Ведомство передало в Госкомархив республики 28 копий рассекреченных документов.

Напомним, работы по строительству мемориального сквера на месте концлагеря стартовали 1 февраля. Строительство велось на средства попечителей.