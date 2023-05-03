Севастополец пытался продать более 200 грамм «соли»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе 18-летнего местного жителя обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Молодой человек переписывался с неизвестным в мессенджере. Они договорились заработать на торговле наркотиками. Материалы в отношении собеседника выделены в отдельное производство. Севастополец должен был получить от подельника крупную партию a-PVP, расфасовать ее на более мелкие дозы и продать в Севастополе.

В январе 2023 года юношу задержали в парке Победы. Это произошло после того, как он вытащил из тайника более 200 грамм «соли», чтобы потом продать. Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направили в Гагаринский районный суд Севастополя.