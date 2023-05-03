На западе Крыма выпало четыре месячных нормы осадков

Дожди обрушились на Крым в преддверии майских праздников Фото: Александра Тимощенко

В западных районах Крыма за несколько дней выпало около четырех месячных нормы осадков. Об этом КП-Крым сообщили в Крымском гидрометцентре. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Евпатории – 52 миллиметра только за 12 часов.

- Это очень много, это опасные явления природы. Такое бывает редко. В Джанкое выпало 26 мм за 12 часов. Это тоже бывает очень редко. В Симферополе - 38 мм. Это были самые интенсивные дожди. На Южном берегу Крыма, в Севастополе – 16 мм, - отметила глава гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Месячная норма осадков, по словам Татьяны Любецкой, в целом выпала по всей территории полуострова.

Осадки, напомним, пришлись на третью декаду апреля. По данным гидрометцентра, в северных районах их количество почти в 2-2,5 раза превысило средние месячные нормы (190-250%), в западных районах - в 3-4 раза (320-400%).

В центральных и южных районах количество осадков составило 60-80% выше нормы, в восточных же зафиксировано на уровне 95% от нормы. В горах Крыма выпало на 30% осадков выше месячной нормы.

Напомним, перед майскими праздниками на Крым обрушились жуткие ливни. Дороги буквально превратились в реки.

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