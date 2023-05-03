Где в Симферополе 4 мая отключат свет

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

4 мая в отдельных районах Симферополя на отключат электричество. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что свет на несколько часов исчезнет на 9 улицах и в микрорайоне Давыдовке.

- Плановые перебои в электроснабжении возникнут с восьми утра до пяти вечера, - ответили в ведомстве.

Где в Симферополе отключат электричество 4 мая 2023:

улица 60 лет Октября, 37

улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А-13 ;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

микрорайон Давыдовка: СОТ «Юбилейный», СОТ «Дачник», СТ «Продмаш».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50