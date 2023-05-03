Где в Симферополе 4 мая отключат свет

Свет пропадет на время. Фото: архив КП
4 мая в отдельных районах Симферополя на отключат электричество. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что свет на несколько часов исчезнет на 9 улицах и в микрорайоне Давыдовке.
- Плановые перебои в электроснабжении возникнут с восьми утра до пяти вечера, - ответили в ведомстве.
Где в Симферополе отключат электричество 4 мая 2023:
улица 60 лет Октября, 37
улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;
улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;
улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;
улица Северная, 4-12 , 1-11 ;
улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;
улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;
улица Николаевская, 4, 1А-13 ;
улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;
микрорайон Давыдовка: СОТ «Юбилейный», СОТ «Дачник», СТ «Продмаш».
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