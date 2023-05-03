В Керчи реставрируют Братскую могилу

Фото: пресс-служба администрации Керчи

В керченском поселке Аджимушкай реставрируют Братскую могилу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Святослав Брусаков.

– Подрядная организация «Артстрой» произвела демонтаж. Сейчас на объекте установлены новые бордюры, рабочие бетонируют основания клумб, – рассказал чиновник.

Брусаков отметил, что на Братской могиле советских воинов заменят мемориальную табличку и облицовку памятника. По словам градоначальника, на объекте выложат брусчатку, а также обновят ограждение.

– Вместо бетонного забора будет установлен кованый, – добавил глава администрации.

Брусаков также сообщил, что в 2023 году отреставрируют Братскую могилу советских воинов в Героевском.