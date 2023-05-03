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НовостиОбщество3 мая 2023 10:21

В Керчи реставрируют Братскую могилу

Она находится в Аджимушкае
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Керчи

Фото: пресс-служба администрации Керчи

В керченском поселке Аджимушкай реставрируют Братскую могилу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Святослав Брусаков.

– Подрядная организация «Артстрой» произвела демонтаж. Сейчас на объекте установлены новые бордюры, рабочие бетонируют основания клумб, – рассказал чиновник.

Брусаков отметил, что на Братской могиле советских воинов заменят мемориальную табличку и облицовку памятника. По словам градоначальника, на объекте выложат брусчатку, а также обновят ограждение.

– Вместо бетонного забора будет установлен кованый, – добавил глава администрации.

Брусаков также сообщил, что в 2023 году отреставрируют Братскую могилу советских воинов в Героевском.