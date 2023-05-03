В Симферополе высадят более 200 тысяч цветов

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В 2023 году в Симферополе планируют высадить более 200 тысяч цветов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

– Город всегда будет украшен цветами, – отметил градоначальник Михаил Афанасьев.

Глава администрации добавил, что ранее в крымской столице высаживали весенние цветы, а сейчас – летние.

– К осени, в том числе в кашпо, появятся осенние цветы. В этом году планируем высадить почти 200 тысяч цветов. Уверен, никто не сможет не заметить эту красоту! – убежден градоначальник.

Как сообщалось ранее, в Детском парке Симферополя планируют высадить 2 тысячи цветов. Речь идет о бархатцах и бегониях. Напомним, в симферопольском парке имени Юрия Гагарина планируют высадить 10-15 тысяч цветов. Речь идет о виолах, бегониях и других растениях.