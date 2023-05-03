Аксенов: Крым готов к возможным провокациям Киева на 9 мая

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил провокаций со стороны Киева в республике в праздничные дни.

– Думаю, что надо ожидать провокаций в праздничные дни. Мы к этому готовы, – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Аксенова, задача у Киева сейчас одна – посеять панику среди населения в тылу нашей группировки войск.

Так, в последние дни в интернете украинской стороной активно распространяется идея о проведении так называемой акции «Небесный полк», целью которой, по сути, является осложнение работы средств противовоздушной обороны в День Победы. Организаторы фейковой акции призывают изготавливать шары, ракеты и летающие тарелки из фольги или металлизированной пленки. Это делается для того, чтобы превратить объект в дипольный отражатель - ложную цель на экранах радаров ПВО.

Сергей Аксенов призвал крымчан не верить слухам и ориентироваться только на официальные источники информации.

В День Победы и в преддверии праздника представители властей Крыма проведут возложения к мемориалам, посетят ветеранов. Депутаты и крымская молодежь готовят подарки. Отдельно поздравят и участников спецоперации.

Ранее Аксенов сообщил, что власти Крыма приняли решение отменить Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» 9 мая по соображениям безопасности. Позднее стало известно об отмене военного парада в Севастополе.

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