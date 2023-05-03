Под Симферополем загорелся автобус с четырьмя пассажирами

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В среду, 3 мая, в Симферопольском районе загорелся автобус, в котором находились четверо пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

По данным республиканского главка МЧС, инцидент произошел в полдень. В селе Чистенькое загорелся автобус Volkswagen. Огонь удалось потушить в 12.29. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

В прокуратуре отметили, что микроавтобус следовал по маршруту «Симферополь – Левадки».

– Пострадавших в результате возгорания нет, четверо пассажиров своевременно покинули салон транспортного средства, – сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура оценит исполнение требований законодательства при организации пассажирских перевозок и действиям органов контроля по пресечению правонарушений в этой сфере.