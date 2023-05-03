К майским праздникам в Ялте высадят 10 тысяч цветов

Активная работа по озеленению уже идет Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

На набережной, центральных улицах, в скверах и парках Ялты идет активная работа по высадке цветов. К началу мая было посажено 10 тысяч единиц рассады и еще 10 тысяч цветов украсят город к 9 мая. Об этом рассказал «КП-Крым» начальник городского предприятия «Зеленстрой» Александр Григориади.

- До конца июня на территории Ялтинского региона мы высадим 80 тысяч цветочной рассады, - рассказал Александр Григориади.

Сегодня на клумбах города в активном цветении находятся высаженные осенью маргаритки и виолы, кое-где радуют взгляд поздние сорта тюльпанов. А к 9 мая распустятся посаженные в предпраздничные дни цветы.

До конца июня в Ялте будет высажено еще 80 тысяч цветочной рассады Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

- Всего 25 видов цветочной рассады - это бегонии, колеусы, петунии, сальвия, тагетесы, цинерария, львиный зев и другие, - рассказала ландшафтный дизайнер МБУ «Зеленстрой» Мария Полякова.

По словам дизайнера, жители города активно подключились к озеленению, начали своего рода «цветочный марафон» - дарят предприятию луковичные и клубневые растения - нарциссы и ирисы. А некоторые ялтинцы готовы поделиться водными растениями для посадки в городские бассейны.