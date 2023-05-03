Аграрии Крыма завершили обрезку плодовых деревьев

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Крымские аграрии завершили обрезку плодовых деревьев. Как сообщил в своем телеграм-канале министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук, за несколько месяцев работы провели на площади около 10 тысяч гектаров – на тысячу га больше, чем в прошлом году.

Благодаря обрезке у дерева формируется правильная, не слишком густая крона, что обеспечивает доступ света и кислорода к побегам. Без обрезки урожайность семечковых и косточковых культур резко снижается.

– Наибольшие площади плодовых садов в республике находятся в Бахчисарайском – 1,8 тысяч гектаров, Красногвардейском – 1,5 тысячи гектаров и Нижнегорском районах – 1,2 тысячи гектаров, – отметил Савчук. – В этом году в сельхозпредприятиях республики больше 1 тысячи гектаров молодых садов вступили в плодоношение.

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